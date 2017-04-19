Трамп поклав на Обаму відповідальність за наявність у Кім Чен Ина ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп висловив надію на те, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин націлений на мірне врегулювання ситуації на Корейському півострові.

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Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу TMJ4-TV.

При цьому Трамп заявив, що рішенням проблеми з Пхеньяном повинен був зайнятися його попередник Барак Обама або ті, хто займав пост президента США ще раніше. Проте, за словами Трампа, "вони відкладали це".

«Зараз я перебуваю в такій ситуації, коли у нього (Кім Чен Ина) є ядерна зброя. І нам треба щось з цим робити», - підкреслив Дональд Трамп.