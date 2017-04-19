Трамп поклав на Обаму відповідальність за наявність у Кім Чен Ина ядерної зброї
09:19, 19 квітня 2017Світ
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Трамп висловив надію на мирне врегулювання ситуації на Корейському півострові.
Ілюстрація REUTERS
Президент США Дональд Трамп висловив надію на те, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин націлений на мірне врегулювання ситуації на Корейському півострові.
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Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу TMJ4-TV.
При цьому Трамп заявив, що рішенням проблеми з Пхеньяном повинен був зайнятися його попередник Барак Обама або ті, хто займав пост президента США ще раніше. Проте, за словами Трампа, "вони відкладали це".
«Зараз я перебуваю в такій ситуації, коли у нього (Кім Чен Ина) є ядерна зброя. І нам треба щось з цим робити», - підкреслив Дональд Трамп.
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