"Повітряна пастка": в "Аерофлоті" розповіли подробиці інциденту з Boeing, що летів в Таїланд

Причиною інциденту на борту авіарейсу "Москва – Бангкок", у результаті якого постраждали понад 20 людей, у тому числі росіяни, стала так звана «турбулентність ясного неба».

Про це розповіли в прес-службі «Аерофлоту».

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«Турбулентність, в яку потрапив Boeing 777, в авіації відома як «турбулентність ясного неба». Її основна особливість у тому, що вона виникає не в хмарах, а в чистому небі з гарною видимістю, де метеорологічний радіолокатор не може вловити її наближення. Тому в екіпажу немає можливості попередити пасажирів про необхідність повернутися на свої місця», — йдеться в повідомленні.

Авіакомпанія зазначає, що у світовій цивільній авіації щорічно фіксується близько 750 випадків турбулентності в ясному небі.

«У 03.38 екіпаж здійснив благополучну посадку в аеропорту Бангкока, постраждалим надана допомога», — додали в прес-службі.