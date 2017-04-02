Екс-радник Трампа зізнався в отриманні грошей від російських компаній - ЗМІ

Колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн у своїй первісній декларації приховав платежі, отримані в 2015 році від російських компаній, зокрема від телеканалу RT, "Лабораторії Касперського" і авіакомпанії "Волга-Дніпро", повідомляє РБК з посиланням на The Washington Post.

Читайте такожУ Сенаті США відмовилися надати Флінну імунітет в обмін на свідчення про Росію

"Зокрема, Білий дім опублікував дві декларації. Одна з них підписана Флінном 11 лютого ще до відставки, друга – 31 березня. У другій колишній радник президента зазначив, що отримував гонорари за виступи на заходах, організованих російським телеканалом RT, американської дочірньої компанією "Лабораторії Касперського" і американською компанією, пов'язаної з вантажним перевізником "Волга-Дніпро", - йдеться в повідомленні.

Скільки саме отримав Флінн за співпрацю з цими компаніями, у декларації не вказувалося, але перераховані доходи були вказані в розділі "джерела доходу, що перевищують 5 тисяч доларів в рік".

У більш ранньому звіті Флінн вказав, що отримав гроші за виступи, однак не називав конкретних компаній.

В середині березня Bloomberg з посиланням на документи, опубліковані конгресменами-демократами, писав, що Флінн отримав у 2015 році в загальній складності понад 56 тисяч доларів від компаній, пов'язаних з Росією. Пізніше "Лабораторія Касперського" підтвердила, що заплатила Флинну. У компанії уточнили, що дочірня структура "Лабораторії Касперського" заплатила "гонорар Флінна за виступ на форумі з кібербезпеки у Вашингтоні в 2015 році".

Флінн пішов у відставку всього через 24 дні після свого призначення на цей пост на тлі політичного скандалу. Він розгорівся після того, як стало відомо, що він приховав свої переговори з послом Росії в США Сергієм Кисляком.