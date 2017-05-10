Трамп і Макрон погодилися на переговори під час зустрічі лідерів НАТО 25 травня – Білий дім

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час телефонної розмови з новообраним президентом Франції Еммануелем Макроном домовився з ним провести 25 травня двосторонню зустріч в рамках саміту Організації північноатлантичного договору (НАТО) в Брюсселі.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

Зазначається, що Трамп привітав Еммануеля Макрона з перемогою 7 травня на французьких президентських виборах.

"Президент Трамп надав значення своєму бажанню тісно співпрацювати з обраним президентом Макроном у протистоянні спільним викликам, та відзначив довгу та стійку історію взаємодії між Сполученими Штатами та їх найстарішим союзником - Францією", - заявили у Білому домі.

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"Обидва лідери погодилися провести разом час в рамках зустрічі лідерів НАТО у Брюсселі 25 травня", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за остаточними даними, опублікованими міністерством внутрішніх справ Франції на основі 100% підрахунку голосів, Макрона на виборах президента Франції підтримали 66,1% виборців. Його опонента від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен підтримали 33,9% виборців.