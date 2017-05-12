Ще одну книгу автора "Гри престолів" перетворять на серіал

Ще одну книгу автора «Гри престолів» Джорджа Мартіна перетворять в серіал, повідомляє The Hollywood Reporter. Йдеться про повість «Ті, що летять крізь ніч», якою зацікавився канал Syfy.

Футуристична новела вийшла в 1980-х роках. Дія розгортається напередодні руйнування Землі. Команда дослідників вирушає у космос, щоб перехопити таємничий інопланетний корабель, здатний допомогти землянам вижити.

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Сценаристом і одним з виконавчих продюсерів екранізації виступить Джеффрі Бюхлер. У число продюсерів потрапив і Роберт Джаффе – автор сценарію «Нічного польоту», повнометражної адаптації повісті Мартіна, яка вийшла в 1987 році.

Сам Мартін над проектом не працює через свою угоду з HBO.

Також повідомлялося, що HBO працює одразу над чотирма спін-оффами «Гри престолів».