"Гра престолів" назавжди: HBO розробляє 4 різні спін-оффи серіалу

Творці серіалу «Гри престолів» взялися за зйомки одразу чотирьох спін-оффів на основі ідей різних авторів. Про це повідомляє Entertainment Weekly.

Видання повідомляє, що це стане кроком потенційного розширення «всесвіту фентезі».

До роботи над сценарієм залучили письменників, які мають досвід написання великих театральних фільмів. Зокрема, це Макс Боренштейн ("Конг: Острів Черепа", "Годзилла"), Джейн Голдман ("Kingsman: Секретна служба", "Зоряний пил", "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього", "Люди Ікс: Перший клас"), Брайан Хелгеленд ("Секрети Лос-Анджелеса","Таємнича річка","Історія лицаря") і Карлі Рей (серіали" Божевільні "," Загублені").

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Наразі НВО не розкриває жодних деталей.

Також невідомо будуть ці спін-оффи повноцінними серіалами або ж міні-серіалами, а також приблизні дати виходу їх на екрани.

Як повідомляв УНІАН, раніше зірка серіалу "Гра престолів" Ліам Каннінгем, який зіграв роль сера Давоса, заявляв, що новий сезон серіалу вийде на екрани в липні.