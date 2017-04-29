КНДР провела нове невдале випробування балістичної ракети
Тип і траєкторія польоту ракети поки не визначені.
У суботу, 29 квітня, Збройні сили Північної Кореї провели пуск балістичної ракети.
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Про це повідомляє Yonhap з посиланям на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї з посиланням на агентство .
Наразі невідомо, наскільки вдало відбувся пуск. Інформація про тип ракети і траєкторії її польоту також не надходила.
Джерело агентства Reuters в американській армії розповіло, що запуск, за попередніми даними, був невдалим, передає РБК.
Агенство Yonhap, посилаючись на південнокорейських військових також повідомляє, що запуск закінчився невдало - ракета вибухнула через кілька секунд після старту.
Раніше УНІАН повідомляв, що КНДР спробувала провести у неділю, 16 квітня, чергове випробування ракети, але її запуск виявився невдалим.