Турецька розвідка повідомила про плани ІД атакувати російські кораблі в Босфорі - ЗМІ

Турецькі спецслужби повідомили про плани нападу терористичної організації «Ісламська держава» на російські військові кораблі, що проходять через Босфор, повідомляє видання Haberturk.

За даними ЗМІ, терористи можуть здійснити обстріл кораблів з ракетних установок.

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Відзначається, що поліція Стамбула прийняла ряд заходів для підвищення безпеки, зокрема, взяла під спостереження більше сотні точок, звідки може бути проведений обстріл кораблів. Також катери поліції контролюють проходження суден.

Видання зазначає, що військовий корабель ВМФ Росії «Цезар Куніков» 15 травня пройшов через Босфор у супроводі катерів берегової охорони.