У Парижі з площі перед Лувром евакуювали людей (фото)

Прес-служба кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона повідомила, на площі біля Лувру, де Макрон планує зустрітися з прихильниками після оголошення результатів виборів, провели евакуацію з міркувань безпеки.

Про це повідомляє Associated Press.

Прес-секретар кампанії розповіла, що набережну Орсе в центрі Парижа евакуювали в неділю як запобіжний захід. Вона не уточнила характер загрози, але каже, що поліція наказала провести евакуацію.

Також евакуювали журналістів, які перебували у прес-центрі, організованому штабом Макрона.

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Макрон мав намір зібрати своїх прихильників у разі перемоги на президентських виборах перед знаменитій скляній піраміді Лувру.

Поліція в Twitter повідомила, що "це проста перевірка і застосовуються запобіжні заходи".

Як відомо, Лувр знаходиться під посиленою охороною після нападу екстремістів на французьких солдатів біля музею під час президентської кампанії.