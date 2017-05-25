У Великобританії рівень терористичної загрози залишається "критичним"

У Великобританії зберігатиметься найвищий, "критичний" рівень терористичної загрози, заявила в четвер, 25 травня, прем'єр-міністерка країни Тереза Мей, передає інформаційна агенція AP. При цьому вона вказала на певний "прогрес" у розслідуванні обставин теракту в Манчестері, як повідомляє DW.

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Заява Мей, яка пролунала після засідання спеціального антикризового комітету COBRA, дає підстави припускати, що в Лондоні не виключають подальших нападів.

Нагадаємо, одразу після теракту британські спецслужби підвищили рівень терористичної загрози до найвищого - "критичного". Цей рівень терористичної загрози означає, що новий теракт може відбутися будь-якої хвилини. Попередній, "серйозний", рівень загрози означав, що терористична атака є дуже ймовірною. Так само для запобігання терактам на підтримку озброєної поліції залучатимуть військових.