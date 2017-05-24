Рівень терористичної загрози в Британії підвищено до максимального

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила про підвищення рівня терористичної загрози в країні до максимального, що означає безпосередню загрозу теракту, пише Бі-Бі-Сі.

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Не можна виключити можливість того, що в Британії є ціла група людей, причетних до теракту в Манчестері, заявила прем'єр-міністр.

До патрулювання вулиць британських міст тепер підключиться армія, сказала Мей.

Раніше стало відомо, що у скоєнні вибуху на "Манчестер Арені" у Великобританії підозрюється місцевий житель Салман Абеді, про це повідомив глава міської поліції Іан Хопкінс.

Як повідомляв УНІАН, "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт в Манчестері. Радикальне ісламістське угруповання повідомило, що один з її "солдат" привів у дію вибухівку під час концерту американської співачки Аріани Гранде.

У той же час розвідка США поки не підтверджує зв'язок між "Ісламською державою" і терористом-смертником в Манчестері.

В результаті теракту в Манчестері загинули 22 людини, були поранені щонайменше 119 осіб. Серед постраждалих 59 людей було госпіталізовано, в тому числі 12 дітей. Ще 60 осіб отримали медичну допомогу на місці.