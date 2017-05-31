Тіла жінки і двох дітей виявили в квартирі Джона Леннона в Ліверпулі

Тіла жінки і двох дітей виявлено в ліверпульській квартирі, де жив легендарний музикант групи "Бітлз" Джон Леннон.

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Інцидент стався у вівторок увечері - поліція прибула за викликом в квартиру, розташовану на першому поверсі будинку на Фолкнер-стріт в районі Токстет, пише Русская служба BBC.

За підозрою у вбивстві був затриманий 30-річний чоловік, пізніше його госпіталізували. Інших підозрюваних немає.

Поліція графства Мерсісайд вважає, що злочин стався на побутовому ґрунті. Судмедексперти з'ясовують безпосередню причину смерті.

Джон Леннон оселився в квартирі на Фолкнер-стріт зі своєю першою дружиною Синтією незабаром після їхнього весілля в 1962 році. Нинішнім власником нерухомості є колишній менеджер групи "Бітлз" Брайан Епштейн.

За словами сусідів, шанувальники ліверпульської четвірки регулярно навідувалися до квартири музиканта, сюди часто організовувалися екскурсії.

"Туристи весь час зупиняються біля цього будинку, тому що там жив Джон Леннон", - розповів один із сусідів. З його слів, у квартирі жила сім'я з двома маленькими дітьми.

Джон Леннон і Синтія прожили разом до 1968 року. Наступного року після розлучення Леннон одружився з Йоко Оно.

Джон Леннон був застрелений 8 грудня 1980 року в Нью-Йорку. Його вбивцю Марка Чепмена, засудили до довічного тюремного ув'язнення.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше помер перший менеджер ліверпульської четвірки.