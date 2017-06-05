Лондонець після теракту повернувся у ресторан і оплатив рахунок

Британський політичний активіст Річард Енджелл, який під час вечері в ресторані на лондонському ринку Боро став свідком теракту, на наступний день повернувся, щоб оплатити рахунок і залишити чайові офіціантам. Про це повідомляє в неділю, 4 червня, BuzzFeed.

«Персонал допомагав відвідувачам замість того, щоб допомогти собі. До того ж їжа була прекрасна», — пояснив Енджелл, що займає посаду директора пролейбористською політичної організації «Поступ».

Читайте такожТрамп має намір відвідати Лондон після теракту - ЗМІ

Він відпочивав з друзями в закладі Arabica Bar & Kitchen, коли до ринку під'їхали терористи в фургоні. За його словами, він побачив людей у крові на вулиці і почув стрілянину. В ресторані почалася паніка. «Раптом ми зрозуміли, що охоронці спішно замикають двері, нам сказали нагнутися і прикритися. Люди лягали на підлогу, стукали по столах», — розповів Енджелл.

Він підкреслив, що поліцейські і медики прибули на місце «майже відразу і показали себе блискуче». За його словами, правоохоронці вже через кілька хвилин почали евакуювати людей з ринку і з розташованих навколо закладів, але складність полягала в тому, що багато в суботній вечір були добряче п'яні — декого навіть довелося виносити на руках.

Увечері 3 червня терористи на білому фургоні наїхали на натовп людей біля Лондонського мосту, а потім дісталися до ринку Боро, де вийшли з машини і кинулись з ножами на пішоходів. Загинули семеро осіб, 48 отримали поранення. За останніми даними, більше 20 перебувають у лікарнях у критичному стані, повідомляє The Telegraph.