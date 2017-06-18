На польсько-литовському кордоні вперше пройшли військові навчання НАТО з протидії агресії РФ

Американські та британські війська провели перші великомасштабні військові навчання НАТО на кордоні між Польщею і Литвою, відпрацьовуючи можливий сценарій, при якому Росія може спробувати відрізати балтійські держави від інших країн Альянсу, повідомляє Reuters.

Навчання пройшли в так званому " коридорі Сувалки Геп на відрізку польсько-литовської кордону довжиною 104 км. Якщо його захопить Росія, то вона відріже від Європи Естонію, Латвію і Литву.

Протягом двох днів вертольоти США і британські літаки брали участь у навчаннях, в яких також діяли війська з Польщі, Литви та Хорватії. До навчань були залучені 1,5 тис. військовослужбовців.

Командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес заявив, що НАТО повинна бути готова до можливого нападу. За його словами, Альянс повинен відпрацювати протидію і продемонструвати, що може підтримувати союзників.

Росія заперечує будь-які плани вторгнення в країни Балтії і заявляє, що НАТО загрожує стабільності в Східній Європі, нарощуючи там свою військову присутність і організовуючи такі військові навчання.

Разом з тим у НАТО вважають, що Москва у вересні організовує ще більш масштабні військові навчання Росії і Білорусі, можливо, з участю 100 тис. військовослужбовців, під кодовою назвою «Захід». Влади прибалтійських країн переконані, що під час цих навчань російські війська будуть відпрацьовувати напад на Сувалки.

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Анексія Росією Криму в 2014 році змінила плани НАТО в Альянсі РФ все більше розглядається як супротивник. До цього в Прибалтиці не було військ інших членів НАТО. Тепер в Естонії, Латвії, Литві та Польщі розгорнуті чотири батальйони загальною чисельністю понад 4,5 тис. військовослужбовців.