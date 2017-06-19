Жителі згорілої висотки у Лондоні отримають від влади по 5500 фунтів

Мешканці висотного будинку Grenfell Tower на території лондонського району Кенсінгтон, де в ніч на 14 червня сталася пожежа, отримають виплати у розмірі 5500 фунтів стерлінгів (близько 6276 євро) з державного фонду на випадок надзвичайних ситуацій. Перерахування коштів почнеться з понеділка, 19 червня, повідомили в офіційній резиденції прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей на Даунінг-стріт, як повідомляє DW.

Читайте такожЛондонська поліція оприлюднила шокуючі кадри зі знищеної вогнем висотки (відео)

Приблизно 500 фунтів (близько 570 євро) постраждалим нададуть готівкою, решту - банківським переказом. Влада готова допомогти всім нужденним при відкритті рахунків. У випадку витрат на поховання родичів суму можуть збільшити, уточнює видання International Business Times.

У п'ятницю, 16 червня, Мей повідомила про створення фонду в розмірі 5 млн фунтів (5,7 млн євро) на підтримку жителів висотки, які постраждали під час пожежі.

В результаті пожежі в Grenfell Tower загинуло не менше 58 людей, багато числяться зниклими безвісти. До 17 червня у лікарнях залишалися 19 поранених, десять з них перебували в критичному стані. Раніше поліція зазначила, що даних про умисний підпал будівлі немає. Причини пожежі встановлюються.