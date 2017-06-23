У Пакистані 40 людей стали жертвами трьох вибухів, понад сто поранені

У Пакистані щонайменше 40 людей стали жертвами чотирьох вибухів і стрілянини у двох великих містах країни, більше ста отримали поранення.

Як передає Associated Press, напади здійснено 23 червня - за кілька днів до мусульманського свята Ейд-аль-Фітр, що завершує священний місяць Рамадан.

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За даними поліції, перший вибух скоїв смертник біля поліцейської дільниці в Кветті (столиці провінції Белуджистан). Загинули не менш як 12 осіб, у тому числі п'ятеро поліцейських. 20 осіб дістали поранення. Відповідальність взяли на себе одночасно - група "Джамат-уль-Ахрар", яка відкололася від пакистанських талібів, і екстремістське угруповання "Ісламська держава".

Через кілька годин після нападу в Кветті два вибухи поспіль сталися на багатолюдному ринку в шиїтському місті Парачинар, на північному заході країни, біля кордону з Афганістаном. Загинули 24 людини, понад 80 дістали поранення, багато хто з них перебувають у критичному стані.

Третій напад стався в портовому місті Карачі. Там чоловік напав на поліцейських і застрелив чотирьох із них перш, ніж втікти.