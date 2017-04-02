У Пакистані в суфійському духовному центрі вбили не менш як 20 осіб

У Пакистані не менш як 20 людей загинули і ще кілька дістали тяжкі поранення в суфійському духовному центрі, розташованому в провінції Пенджаб.

Як повідомляє Російська служба ВВС, у поліції заявили, що головний підозрюваний - настоятель центру Абдул Вахід.

Один із живих свідків нападів повідомив поліції, що Вахід одного за іншим запрошував віруючих у свої покої, де пропонував їм отруєну їжу. Потім Вахід зі своїми помічниками вбивали жертв палицями і кинджалами.

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Тривогу забила поранена жінка, яка зуміла втекти з храму і дістатися найближчої лікарні.

Поліція одразу ж прибула до храму і заарештувала Вахіда і його можливих спільників.

Мотиви цього злочину залишаються незрозумілими, але в поліції не виключають, що у Вахіда сталося божевілля, або ж вбивства пов'язані з боротьбою за контроль над святинею. "50-річний настоятель Абдул Вахід зізнався, що вбив цих людей, бо побоювався, що вони самі прийшли, аби вбити його", - повідомив журналістам поліцейський.

Врятуватися від розправи вдалося лише трьом людям.