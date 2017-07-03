У Гамбурзі поліція заборонила противникам саміту G20 ночувати у наметовому таборі

Гамбурзька поліція заборонила демонстрантам ночувати в наметовому таборі, розбитому напередодні саміту "Великої двадцятки" учасниками протестних акцій.

Як передає DW.com, про це в неділю, 2 липня, заявив представник поліцейського управління міста Тімо Цилль (Timo Zill). Рішенням суду протестувальникам виділили площу близько 16 тисяч квадратних метрів на півострові Энтенвердер, де вони отримали право проводити демонстрації.

Організатори табору з обуренням відреагували на рішення поліції, розцінивши його як "політико-правовий" скандал. "Гамбурзька поліція перешкоджає заявленому і законно підтвердженому мітингу, своїми діями рухаючись чітко в бік беззаконня", - йдеться в заяві організаційного комітету. Переговори між поліцією і організаторами не призвели до скасування заборони на ночівлю.

23 червня, Вищий адміністративний суд у Гамбурзі заборонив противникам саміту G20 влаштовувати наметовий табір в міському парку, у відповідь ті подали скаргу у Федеральний конституційний суд. 28 червня було прийнято рішення, що суду в Гамбурзі слід прийняти нове рішення про долю табору. Пізніше гамбурзький адміністративний суд дозволив наметовий табір, а вранці 2 липня і ночівлю в ньому, проте потім поліція заборонила учасникам залишатися там на ніч.

Повідомляється, що всього табір розрахований на 1500 наметів. Саміт за участю лідерів найбільших світових держав пройде в Гамбурзі 7-8 липня.