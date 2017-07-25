Генсек ООН закликав країни Перської затоки врегулювати конфлікт із Катаром

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Бахрейн і Єгипет вступити в переговори з Катаром і знайти взаємоприйнятні шляхи виходу з дипломатичної кризи. Про це заявив заступник офіційного представника генсека Фархан Хак, як пише "Газета.ru".

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«Генеральний секретар вітає заклик еміра Катару до діалогу. Укупі з шістьма принципами, названими раніше міністрами закордонних справ Саудівської Аравії, Єгипту, ОАЕ та Бахрейну, ці заяви демонструють готовність сторін врегулювати розбіжності через компроміс», — сказав він.

За словами Хака, глава ООН високо цінує посередницькі зусилля Кувейту у врегулюванні регіонального кризи і сподівається на їх продовження.