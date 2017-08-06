У Парижі озброєний чоловік намагався проникнути на Ейфелеву вежу

Поліція Парижа затримала озброєного чоловіка, коли той намагався проникнути на Ейфелеву вежу. Про це повідомляє телеканал BFM TV з посиланням на заяву компанії-оператора вежі SETE, пише 112.ua.

За попередньою інформацією, чоловік, озброєний холодною зброєю, намагався прорватися через один з пунктів безпеки, але його швидко затримали. Про мотиви і обставини події поки невідомо. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Також повідомляється, що інцидент стався в суботу близько 23:30 за паризьким часом. Співробітники правоохоронних органів оглянули місце події і постановили закрити вежу для відвідувачів на 15 хвилин раніше, тобто в 00:30, і всіх евакуювати.

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Нагадаємо, Ейфелева вежа - металева вежа в центрі Парижа, найвпізнаваніша його архітектурна пам'ятка. Названа на честь головного конструктора Гюстава Ейфеля. Вежа, яка згодом стала символом Парижа, була побудована в 1889 році і спочатку замислювалася як тимчасова споруда, що служила вхідною аркою паризької всесвітньої виставки 1889 року. Ейфелеву вежу називають найбільш відвідуваною платною пам'яткою світу і найбільш фотографованою.