Названі найбільш негостинні країни світу

Список найбільш "негостинних" країн світу за версією Passport Index очолили Афганістан, КНДР, Сомалі, Сирія і Туркменістан. Як випливає з рейтингу порталу, у цих держав немає угод про безвізовий в'їзд.

На другій сходинці розташувалася Ангола, яка надає безвізовий в'їзд тільки туристам з Намібії. На третьому місці опинилися Бутан, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Ірак та Лівія, які пускають до себе без віз мандрівників з трьох країн.

Читайте такожСвітовий "рейтинг миролюбності": Україна в останній десятці (інфографіка)

Україна, яка дозволяє безвізовий в'їзд громадянам 96 країн, опинилася на 48-му місці, поділивши його з Чорногорією та Ізраїлем.

Як повідомляв УНІАН, Україна опинилася в 20-ці країн з найгіршим доступом до гуманітарної допомоги. Причиною стало встановлення бойовиками своїх правил доступу до гумдопомоги.