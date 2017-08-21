Україна опинилася в 20-ці країн з найгіршим доступом до гуманітарної допомоги

15:27, 21 серпня 2017
Суспільство
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Причиною стало встановлення бойовиками своїх правил доступу до гуманітарної допомоги.

Перше місце в рейтингу займає Афганістан / Strana.IN.UA

Україна посідає 18-е місце в рейтингу країн з найгіршим доступом цивільного населення до гуманітарної допомоги. Про це йдеться у звіті міжнародної неприбуткової організації ACAPS станом на серпень 2017 року.

Червоним квітів виділені країни з найгіршим рівнем доступу до гуманітарної допомоги / ACAPS

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Причиною стало встановлення бойовиками своїх правил доступу до гуманітарної допомоги. Люди, що живуть в милитаризованой зоні, не мають постійного доступу до допомоги, зазначають в організації.

Зазначимо, що три перших місця в цьому антирейтингу займають Афганістан, Бурунді і Центральноафриканська республіка.

Як повідомляв УНІАН, Київ потрапив у десятку найгірших для життя міст за версією The Economist. За останні п'ять років Київ продемонстрував найстрімкіше зниження позицій, втративши 21,4% у рейтингу.

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Теги: #гуманітарна допомога Донбасу#гуманітарна допомога в Україні