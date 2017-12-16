При Трампі американців чекає зубожіння - спецдоповідач ООН

Дослідження ООН прогнозують стрімке соціальне розшарування в США. Шансів вийти з бідності у бідних громадян майже немає, вважає спецдоповідач ООН, передає ТСН.

Читайте також"Ми отримуємо найгірших": Трамп знову розкритикував лотерею Green CardСпеціальний доповідач ООН з питань злиднів і прав людини Філіп Елстон заявив, що більш ніж кожен восьмий мешканець США живе в бідності, половина з них - у крайній убогості.

На його думку, за час президентства Дональда Трампа ситуація буде тільки погіршуватися, зубожіння населення і соціальне розшарування тільки рости.

Про це він повідомив на конференції у Вашингтоні, анонсуючи тематичний звіт ООН, який презентують навесні 2018 року. "Народжена в бідності дитина майже не має шансів вирватися з бідності в сучасних США", - сказав Елстон.

Одним з разючих прикладів крайнього зубожіння і соціального розшарування представник ООН назвав поширення на півдні США зараження паразитичними нематодами через нездатність місцевої влади забезпечитипостачання чистої води.

Також спецдоповідач ООН додав, що за статистикою 14% американців живе за межею бідності, проте реально цей показник становить близько 20%.

Як приклад він навів працівників мережі супермаркетів Wal-Mart, незважаючи на наявність постійної роботи, вони залежать від талонів на харчування від уряду. "Американська мрія швидко стає ілюзією", - додав Елстон, коментуючи низький рівень соціальної мобільності в США.