Трамп підписав оборонний бюджет США

Президент США Дональд Трамп сьогодні підписав закон про оборонний бюджет США на 2018 рік, яким передбачено надання Україні 350 млн дол. на допомогу в сфері безпеки.

Як повідомляє Голос Америки, підписаний закон передбачає асигнування на суму 700 млрд доларів на оборонні потреби США.

У законі також передбачається продовження заходів щодо протидії агресії з боку Росії. Йдеться про продовження терміну дії обмежень на військову співпрацю з Росією, а також про заходи проти дій, спрямованих на визнання суверенітету РФ над Кримом.

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Крім допомоги Україні в сфері безпеки, документом передбачається підтримка Європейської ініціативи стримування, продовження зусиль з підготовки сил безпеки східноєвропейських країн в рамках міжнародних навчань і надання допомоги країнам Балтії з метою підвищення їх потенціалу щодо стримування агресії з боку Росії.

Документ також передбачає складання щорічних доповідей про дії Росії в сфері безпеки, поширення дезінформації та пропаганди.

Крім того, Конгрес наголошує на важливій ролі заснованого при НАТО центру збору та узагальнення розвідувальної інформації на тлі посилення загроз з боку РФ.

Як повідомляв УНІАН, Сенат США (верхня палата Конгресу) схвалив проект закону про «Бюджет США на 2018 р. на потреби національної оборони» 16 листопада.

У Посольстві України в США після схвалення документу Сенатом зазначили, що закон санкціонує надання нашій державі летальних озброєнь оборонного характеру та суттєво розширює параметри підтримки України з боку Сполучених Штатів у безпековій та оборонній сферах.

«Так, до документа включено положення, що дозволяють використання коштів оборонного бюджету США на потреби реабілітації у медичних установах Сполучених Штатів поранених українських військовослужбовців, навчання та підготовку українських медичних фахівців у цій сфері, а також для посилення спроможності Повітряних та Військово-морських сил нашої держави", - наголосили українські дипломати.

"Вперше на законодавчому рівні пропонується надати Україні такі оборонні засоби: радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та спостереження за надводною ситуацією; військово-морські протимінні засоби; кораблі прибережної дії та берегової охорони", - зауважили у посольстві.