Праві популісти Європи у Празі вимагають згортання Євросоюзу

З вимогою ліквідувати Європейський Союз у його теперішньому вигляді виступили делегати з'їзду правих популістів Європи. Вимога пролунала в суботу, 16 грудня, у Празі, де цими днями проходить з'їзд. Серед делегатів - голова французького "Національного фронту" Марін Ле Пен та голова нідерландської правопопулістської "Партії за свободу" Геерт Вілдерс, передає DW.

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"Брюссель - це небезпека для існування наших національних держав", - сказав Вілдерс, слова якого цитує інформаційне агентство. Ле Пен, своєю чергою, називала ЄС "катастрофічною організацією". Делегати з'їзду так само однозначно виступили проти міграції. На тлі цього Вілдерс похвалив позицію східних країн-членів ЄС щодо небажання приймати біженців за квотами розподілу мігрантів у ЄС.

Так само Ле Пен привітала входження правих популістів до урядової коаліції в Австрії. Цю обставину вона назвала "дуже доброю новиною для Європи". Схвально про цей факт відгукнувся і лідер нідерландських правих популістів.