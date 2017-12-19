У Кремлі назвали "імперською" нову стратегію нацбезпеки США

У Кремлі назвали "імперською" нову стратегію національної безпеки США, в якій демонструється небажання відмовлятися від "однополярного світу".

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

"Що стосується нової стратегії безпеки США: документ досить об'ємний, він, безумовно, потребує уважного вивчення, що, звичайно ж, буде зроблено в усіх відповідних відомствах з тим, щоб осмислити його. Разом з тим, побіжне прочитання, особливо тих частин стратегії, які так чи інакше згадують нашу країну, в цілому, звичайно, напевно, наявний імперський характер документа, наявне небажання відмовлятися від однополярного світу, причому настійливе небажання, неприйняття багатополярного світу", - сказав Пєсков.

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Водночас він вважає, що в документі вбачаються "скромні позитивні моменти" - готовність співпрацювати з Росією в тих сферах, де американці мають інтерес.

"Безумовно, ми не можемо погодитися з таким ставленням до нашої країни - як загрози безпеці США. Але разом з тим є і якісь такі скромні позитивні моменти, в тому числі, зокрема, це готовність співпрацювати в тих сферах, які відповідають інтересам американців. Це абсолютно кореспондується з нашим підходом, який озвучував президент. Тому що Москва також шукає співпраці з США там, де це вигідно нам, і настільки, наскільки готові йти наші американські колеги", - сказав Пєсков.

Як приклад він навів нещодавнє співробітництво в питаннях боротьби з тероризмом, що допомогло запобігти терактам у Санкт-Петербурзі.

"Ще раз хочу нагадати ідеальний приклад такої співпраці - обмін інформацією по лінії спеціальних служб, який, ще раз повторюю, реально допоміг врятувати багато життів", - сказав Пєсков.

При цьому, за його словами, у стратегії нацбезпеки США є "досить вражаючі" формулювання.

"Ще раз повторюю, їх потрібно буде осмислити", - додав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня президент США Дональд Трамп представив оновлену Стратегію національної безпеки країни.

Згідно з документом, Росія і Китай можуть завдати шкоди або перешкодити американським інтересам.

"...Росія застосовує підривні заходи для ослаблення авторитету Америки перед Європою, розхитуючи трансатлантичну єдність і послаблюючи європейські інститути та уряди. З її вторгненням у Грузію і Україну Росія продемонструвала свою готовність порушувати суверенітет країн регіону. Росія продовжує залякувати своїх сусідів загрозливою поведінкою, такою як демонстрація ядерних намірів і передове розміщення наступального потенціалу", - сказано в стратегії.