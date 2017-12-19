Стратегія нацбезпеки США: Росія показала свою готовність порушувати суверенітет інших країн

Адміністрація президента США Дональда Трампа в оновленій Стратегії з національної безпеки визначила Російську Федерацію як загрозу.

Стратегію представив 18 грудня Трамп, повідомляє сайт Білого дому.

"Хоча небезпеки радянського комунізму більше немає, нові загрози випробовують нашу міцність. Росія застосовує підривні заходи для послаблення авторитету Америки перед Європою, розхитуючи трансатлантичну єдність і послаблюючи європейські інституції та уряди. З її вторгненням в Грузію та Україну Росія продемонструвала свою готовність порушувати суверенітет країн регіону. Росія продовжує залякувати своїх сусідів загрозливою поведінкою, такою як демонстрація ядерних намірів та передове розміщення наступального потенціалу", - наголошується в оновленій стратегії.

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"Росія прагне послабити вплив США у світі та розділити нас з нашими союзниками і партнерами. Росія розглядає Організацію Північноатлантичного договору (НАТО) та Європейський Союз як загрози. Росія інвестує у новий військовий потенціал, включаючи ядерні системи, які залишаються найбільш значною загрозою для існування Сполучених Штатів, а також (інвестує) у дестабілізаційні кіберспроможності", - йдеться у документі.

"За допомогою модернізованих форм підривної тактики Росія втручається у внутрішньополітичні справи країн по всьому світу. Поєднання російських амбіцій та зростаючих військових можливостей створює нестабільній рубіж у Євразії, де ризик конфлікту через російські прорахунки зростає", - сказано у стратегії.

Окремо наголошується, що Росія і Китай "розробляють сучасні види озброєння і технологій, які можуть загрожувати нашій критичній інфраструктурі та нашій системі командування і управління".

Такі країни як Росія "використовують інформаційні механізми у спробі підриву законності демократій", йдеться в документі.

Засоби масової інформації, політичні процеси, фінансові структури та особиста інформація стають мішенню для дій противників Америки, пікдреслюється у стратегії.