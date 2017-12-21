Дуда назвав необґрунтованим рішення Єврокомісії щодо санкцій проти Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував рішення Єврокомісії щодо обмеження повноважень представників країни в ЄС.

На його думку, немає жодних суттєвих підстав для прийняття такого рішення, передає Polskie Radio.

«Я не розумію цього рішення. Це чисто політичне рішення. Воно не має ніякого суттєвого обґрунтування. Той хто знає як влаштована система влади, коли мова йде про функціонування правосуддя в інших європейських країнах або в світі, той повністю розуміє, що ці рішення, які ми прийняли в Польщі, не відрізняються від того, що є в багатьох європейських країнах, навіть навпаки, я міг би сказати, що це набагато більш демократичні міркування», - зазначив Дуда.

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Він також відмітив, що розраховує на конструктивний діалог з Єврокомісією протягом наступних трьох місяців.

Як зазначає видання, президент, посилаючись на опитування громадської думки, оцінив, що соціальне сприйняття польських судів є "жахливим".

«80% поляків хотіли змін у системі правосуддя, люди мають глибоке почуття болю, глибоке почуття несправедливості. Це не можна терпіти, його треба змінювати. Настав час припинити комунізм у польській системі судочинства» - зазначив Дуда.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія ввела безпрецедентні дисциплінарні заходи відносно Польщі, мотивуючи це тим, що заплановані у країні реформи судової системи ставлять під загрозу існування правової держави і підривають спільні цінності ЄС.