Польщі пригрозили позбавленням права голосу в ЄС через судову реформу

Єврокомісія ввела безпрецедентні дисциплінарні заходи відносно Польщі, мотивуючи це тим, що заплановані у країні реформи судової системи ставлять під загрозу існування правової держави і підривають спільні цінності ЄС, повідомляє Бі-бі-сі.

Мова йде про запуск процедури щодо застосування статті 7 договору про Європейський союз, що може обернутися для Польщі позбавленням права голосу в Раді ЄС.

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"Я вже виступав тут у липні, і я чітко сказав, що ми майже прийшли до ситуації, в якій нам доведеться почати застосовувати статтю 7. Ситуація не покращилася. Навпаки, все погіршилося, і у нас немає іншої можливості, крім того, щоб зробити це сьогодні", - заявив перший заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс на прес-конференції у Брюсселі.

Як йдеться у заяві Єврокомісії, прийняті у Польщі за останні два роки 13 нових законів дозволяють державі здійснювати "значне втручання у діяльність судових органів та підриває спільні цінності ЄС.

Тепер всі члени Євросоюзу повинні будуть проголосувати з питання про те, чи порушила Польща, на їх думку, існуючі в ЄС правила. Для позитивного рішення на його підтримку повинні висловитися 22 з 28 членів Євросоюзу.

Лише після цього можна буде обговорювати можливі санкції по відношенню до Польщі. У той же час Тиммерманс підтвердив, що стаття 7 може бути відкликана, якщо протягом представленого їй тримісячного періоду Польща виконає вимоги ЄС.

Однак консервативний уряд Польщі вже оголосив рішення ЄС "політично мотивованим". Реформи називають необхідними для боротьби з неефективністю і корупцією.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що прийняв рішення підписати суперечливі закони про судову реформу, незважаючи на початок санкційної процедури з боку Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Польщі висловився за вступ Туреччини до ЄС.