У Франції в новорічну ніч спалили понад тисячу машин

У МВС Франції підрахували, що в новорічну ніч у країні спалили 1031 автомобіль. Відповідний реліз розміщено в твіттері відомства.

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Цей показник виявився нижче, ніж в 2012 і 2013 роках. За вчинення протиправних дій співробітниками правоохоронних органів були заарештовані 510 осіб, 349 — затримані.

Всього у Франції правопорядок у ніч на 1 січня забезпечували близько 140 тисяч представників силових відомств.