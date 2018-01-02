У Франції в новорічну ніч спалили понад тисячу машин

00:51, 02 січня 2018
Світ
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За вчинення протиправних дій співробітниками правоохоронних органів були заарештовані 510 осіб.

REUTERS

У МВС Франції підрахували, що в новорічну ніч у країні спалили 1031 автомобіль. Відповідний реліз розміщено в твіттері відомства.

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Цей показник виявився нижче, ніж в 2012 і 2013 роках. За вчинення протиправних дій співробітниками правоохоронних органів були заарештовані 510 осіб, 349 — затримані.

Всього у Франції правопорядок у ніч на 1 січня забезпечували близько 140 тисяч представників силових відомств.

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Теги: #новорічні заходи#Франція авто