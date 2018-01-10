Під час відпочинку з матір'ю дочка Джолі та Пітта зламала руку - ЗМІ

11-річна донька розлучених зірок Анджеліни Джолі та Бреда Пітта зламала руку під час катання на сноуборді. Про це повідомляє видання People.

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"Шайло зламала руку під час катання на сноуборді. Зараз з нею все гаразд, вона одужує. Її мама була дуже люб'язна з командою, яка допомагала дівчинці", - розповів інформатор видання.

Інцидент стався під час відпочинку у горах Сьєрра-Невади, розташованих навколо озера Тахо у штаті Каліфорнія. Шайло відпочивала там разом із братами, сестрами та матір'ю Анджеліною Джолі.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Анджеліна Джолі згадала про Україну в статті про насильство над жінками.