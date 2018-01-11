Щотижня відвідує терапію: ЗМІ дізналися про холостяцьке життя Бреда Пітта

Американський актор Бред Пітт живе по сусідству з колишньою дружиною Анджеліною Джолі, але вони не зустрічаються, актор веде закритий спосіб життя. Про це повідомляє видання US magazine з посиланням на власне джерело.

Читайте такожГоллівудський відлюдник Кіану Рівз сходив на побачення (фото)

Спілкуються Пітт і Джолі тільки за допомогою охоронців або нянь. Зустрічається зі своїми шістьма дітьми актор кілька разів на тиждень, але тільки у власному будинку.

Коли вони приходять до нього, сімейство практично не виходить з дому. "Він хоче, щоб особисте залишалося особистим і безпечним", – пояснив співрозмовник видання.

Після розлучення він живе відлюдником і багато часу проводить вдома. "Це його святилище, і тільки там, де він знаходить спокій", – повідомило джерело.

Актор, який після розлучення "зав'язав" з алкоголем, щотижня ходить на терапію":

"Він зацікавлений в тому, щоб пізнати себе і стати кращою людиною і батьком", – додав співрозмовник видання.

Зараз Джолі разом з дітьми живе в особняку в Лос-Фелісе недалеко від Голлівуду, Пітт – у скромному бунгало по сусідству. Його супроводжує "тренер з тверезості".

Джолі подала на розлучення з Піттом у вересні 2016 року, пояснивши, що робить це для збереження здоров'я сім'ї.