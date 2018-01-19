Кіномани обрали 100 найкращих фільмів усіх часів

Видання Indie Wire опублікував список 100 кращих фільмів усіх часів за версією кіноглядачів на початок 2018 року.

За інформацією видання, рейтинг показує, яким новим картинам вдалося встати поруч з перевіреною класикою.

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"Хіба є інший такий список, в якому світ помістив би фільм "Людина-павук: Повернення додому" вище "Апокаліпсису сьогодні"?" - йдеться в коментарі, передає "112 Україна".

Так, на першій сходинці опинився фільм "Чарівник країни Оз" 1939 року. Рейтинг картини склав 99%.

На другому місці "Громадянин Кейн" Орсона Уеллса. А замикає трійку лідерів хоррор "Пастка", що вийшов в 2017 році.

У першу десятку з сучасних стрічок також потрапив мультфільм "Головоломка". Наступна картина, знята в XXI столітті, виявилася на 12-й сходинці — нею стала картина "Місячне світло" 2016 року, що завоювала "Оскар" в категорії "Кращий фільм".

Як повідомлялося раніше, кінокритики США назвали фільм "Форма води" режисера Гільєрмо дель Торо кращою картиною 2017 року.