"Залишилась тільки голова": в африканському заповіднику леви з'їли браконьєра

Поліція досі не встановила особу загиблого.

Поряд з Національним парком Крюгра в Південній Африці леви загризли браконьєра. Тварини з'їли майже все тіло чоловіка, лишивши тільки голову.

Деякі частини тіла були знайдені в минулі вихідні в парку, повідомляє BBC з посиланням на місцеву поліцію.

"Схоже, жертва займалася браконьєрством в парку, коли на нього напали і вбили леви. Вони з'їли його тіло, майже все, і залишили тільки його голову та деякі останки," - розповів представник поліції Лімпопо Моатше Нгоеп.

Як повідомляє видання, в поліції ще не встановили особу загиблого. Біля тіла знайшли заряджену рушницю та боєприпаси.

Як повідомляв УНІАН, у грудні в США акула мало не відкусила руку чоловіку, який намагався її врятувати.