У США акула мало не відкусила руку чоловіку, який намагався її врятувати (відео)
17:08, 29 грудня 2017Курйози
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У США чоловік ледь не позбувся руки, рятуючи акулу, яку випадково зловив.
Рятуючи акулу, чоловік ледь не позбувся власної руки \ www.wsj.com
Чоловік зловив акулу під час лову риби у Флорида-Кіз минулого тижня, пише Daily Mail. Він намагався витягнути гачок з пащі тварини, а акула різко почала рухатися і трохи не відкусила руку своєму рятівнику.
Читайте такожУ США чоловік намагався уникнути арешту і стрибнув в океан, де його підстерігала акула (відео)Також видання опублікувало відео цього захоплюючого моменту.
Після того, як акула заспокоїлася, чоловік зміг витягнути гачок з рота тварини, щоб він міг повернути її в океан.
Раніше австралійському серферу вдалося виконати несподіваний трюк. Намагаючись зловити хвилю, хлопець проплив прямо над акулою. Жахливе відео зафіксувала нагрудна камера сміливця.
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