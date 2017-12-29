У США акула мало не відкусила руку чоловіку, який намагався її врятувати (відео)

Чоловік зловив акулу під час лову риби у Флорида-Кіз минулого тижня, пише Daily Mail. Він намагався витягнути гачок з пащі тварини, а акула різко почала рухатися і трохи не відкусила руку своєму рятівнику.

Читайте такожУ США чоловік намагався уникнути арешту і стрибнув в океан, де його підстерігала акула (відео)Також видання опублікувало відео цього захоплюючого моменту.

Після того, як акула заспокоїлася, чоловік зміг витягнути гачок з рота тварини, щоб він міг повернути її в океан.

Раніше австралійському серферу вдалося виконати несподіваний трюк. Намагаючись зловити хвилю, хлопець проплив прямо над акулою. Жахливе відео зафіксувала нагрудна камера сміливця.