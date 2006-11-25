Владу у Франції можуть узяти націоналісти?

Вибори президента Франції можуть закінчитися тріумфом націоналістів. За останні місяці різко виріс рейтинг Жан-Марі Ле Пена. Він досяг рекордних для його політичної кар`єри 17%. Тепер Ле Пен зможе стати якщо і не лідером передвиборної гонки, то хоча б гідним конкурентом для Никола Саркозі і Сеголен Руаяль, пише Газета.ру.

Французька газета Le Mond у п`ятницю опублікувала дані соціологічного опитування, проведеного на цьому тижні агентством CSA Opinion. Його результати були настільки дивовижними, що примусили політологів всерйоз задуматися про те, наскільки можливо прогнозувати розвиток політичної ситуації у Франції. Жан-Марі Ле Пен – найвідоміший французький націоналіст, депутат Європарламенту і учасник виборів 2002 року – має шанси стати серйозним суперником основним кандидатам.

З січня по листопад рейтинг Ле Піна виріс в два рази, склавши тепер 17%. Це найвищий рейтинг, який був у Ле Піна за всю його політичну кар`єру.

За словами генерального директора CSA Opinion Стефанії Розе, Ле Пен «заробив свій рейтинг на протестах в бідних передмістях Франції». На думку експерта Паризького інституту політичних наук Олексія Прокоп’єва, рейтинг ультраправого політика може до виборів, які пройдуть в квітні, вирости ще на декілька пунктів: «Те, що рейтинг у Ле Піна дуже високий, це не новина, тому що по опитуваннях, які були опубліковані у вересні-жовтні, він вже був на рівні 15–18%. Він піднімається, і по точніших опитуваннях видно, що у нього є дуже великий потенціал. Ле Пен цілком може набрати 22%». Для порівняння: у політиків, які імовірно стануть лідерами передвиборної гонки, – нинішнього глави МВС Никола Саркозі і соціалісти Сеголен Руаяль – рейтинги відповідно 34% і 30%.

Попри те що лідера французьких націоналістів підтримує 17% населення Франції, місце в передвиборній гонці йому ще не гарантоване. Згідно французькому виборчому законодавству, кандидати в президенти повинні представити 500 підписів урядовців з 30 різних регіонів Франції.