Британських вояків засудили за торгівлю зброєю

У понеділок військовий трибунал визнав чотирьох британських солдатів винними в підготовці до здійснення злочину, пише газета The Independent.

Військовослужбовці планували контрабандою привезти зброю з Іраку і продати його на чорному ринку в Європі.

За словами представника звинувачення полковника Найджела Джоунса, засуджені збиралися купувати зброю в Іраку, потім контрабандою, заховавши його у військовій техніці, що відправляється додому, доставляти його на базу до Німеччини, а потім продавати.

Відповідаючи на питання про можливі мотиви цього злочину, полковник був короткий: "Гроші".

Британські війська були введені до Іраку в 2003 році скоре після початку американського вторгнення в цю країну. Під їх контролем довгий час знаходилося місто Басра і провінція, центром якої він є. Проте в жовтні 2006 року стало відомо про швидку передачу Басри під контроль іракських військових.

Лента.ру