Рахунок уражених полонієм-210 пішов на десятки

Борис Березовський готовий зустрітися з російськими слідчими в Лондоні тільки в тому випадку, якщо Москва перестане заважати Скотленд-Ярду шукати вбивцю Олександра Литвиненка. Про позицію Березовського розповів The Times глава «Фонду громадських свобод» Олександр Гольдфарб. «Ніхто з них не довіряє російському слідству», - сказав Гольдфарб, маючи на увазі росіян, які живуть в Лондоні, та цікавлять слідство у зв`язку із справою Литвиненка. «Вони говоритимуть з росіянами в Лондоні, тільки якщо Британія попросить їх зробити це». Гольдфарб також сказав, що вдова Литвиненка Марина і інші росіяни хочуть одержати від британських властей гарантії своєї безпеки, повідомляє Газета.ру з посиланням на британське видання.

В той же час рахунок уражених полонієм-210 у Європі пішов вже на десятки. Симптоми зараження виявлені у колишньої дружини Дмитра Ковтуна, її дітей, нинішнього чоловіка і її сім`ї в Гамбурзі, де Ковтун побував незадовго до зустрічі з Олександром Литвиненком. Про це повідомляють інформаційні агентства з посиланням на керівника німецької слідчої бригади Томаса Менцеля. Як вважає слідство, Ковтун побував у них в Гамбурзі за декілька днів до отруєння Литвиненка. Сам Ковтун лежить в лікарні з променевою хворобою. Його роль в отруєнні Литвиненка поки не зрозуміла, але Ковтун, також колишній співробітник спецслужб, знаходиться під підозрою.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про виявлення слідів полонию-210 в організмі семи працівників бару в лондонському готелі Millenium, де 1 листопада Дмитро Ковтун пив чай з Олександром Литвиненком в кампанії їх спільного знайомого, екс-співробітника ФСБ Андрія Лугового. Також зараження було виявлене у батька Литвиненка Вальтера, його 12-річного сина Анатолія і у вдови – Марини Литвиненко.