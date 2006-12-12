Німецькі слідчі заявляють, що полоній з Москви привіз Ковтун

Свідок у справі убитого Олександра Литвиненка Дмитро Ковтун, який в даний час знаходиться в клініці в Москві, опинився в центрі гучного розслідування, ініційованого прокуратурою Німеччини.

Після того, як в квартирах Ковтуна і його колишньої дружини в Гамбурзі німецькі слідчі знайшли сліди полонію, від зараження яким помер Олександр Литвиненко, росіянина запідозрили в нелегальному ввезенні радіоактивних матеріалів. Напередодні представники об`єднаної слідчої бригади повідомили, що в порівнянні з понеділком "ситуація з розслідуванням справи різко змінилася і тепер практично немає сумнівів у тому, що Дмитро Ковтун привіз полоній з Москви".

У понеділок, виступаючи на прес-конференції, прокурор Гамбурга Мартін Кенке назвав Дмитра Ковтуна головним підозрюваним у вбивстві Литвиненка. "Є підстава підозрювати, що він не просто жертва, але і зловмисник", - сказав він. Проте, як відзначив прокурор, "це належить з`ясувати в ході контактів з британськими властями". Чи мають намір німецькі слідчі приїхати до Москви для допиту підозрюваного, поки невідомо.

Нагадаємо, що напередодні колишня дружина російського бізнесмена Дмитра Ковтуна, двоє її дітей і чоловік були госпіталізовані в Німеччині з підозрою на зараження полонієм-210. Проте сьогодні медики повідомили, що вони не отруєні, а госпіталізація пов`язана із запобіжними заходами.

Але гамбургська поліція знайшла радіоактивні сліди в автомашині BMW, на одязі Дмитра Ковтуна і на інших предметах в квартирі.

Тим часом, британські слідчі встановили по автобусному квитку, що точне місце отруєння Литвиненка - це готель Millennium. Квиток на лондонський автобус номер 134 був знайдений в кишені у Литвиненка після його отруєння смертоносним полонієм-210. Він був куплений поряд з будинком Литвиненка в районі Масвелл-Хылл, в північному Лондоні, звідки він поїхав на зустрічі до Уест-енду 1 листопада. Проведені перевірки показали, що автобус, на якому він їхав, не містить слідів радіації, пише британська газета The Mirror.

Поліція вважає, що це доводить - Литвиненко був отруєний в готелі Millennium, де він того дня пив чай зі своїми колишніми колегами Дмитром Ковтуном і Андрієм Луговим. Готель був першим місцем, яке він відвідав, вийшовши з автобуса. На чашці і блюдці з готелю були знайдені явні сліди полонію.

Крім того, сліди радіоактивної речовини були знайдені в двох готелях, де Ковтун і Луговий зупинялися перед зустріччю з Литвиненком, а також на кріслах британських і російського літаків, на яких вони здійснювали перельоти між Москвою і Лондоном.

Після зустрічі в готелі Литвиненко, як відомо, зустрівся з італійським юристом Маріо Скарамеллою в суши-барі Itsu на Пікаділлі.

Через два тижні Литвиненко помер від радіаційного зараження, а Скарамелла виявився зараженим, хоча і трохи.

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