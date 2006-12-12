Єврокомісія виділить 209,7 млн. євро на розвиток Молдови. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Зазначена сума буде надана Молдові протягом 2007-2010 років. При цьому в 2007 році передбачається виділити 40 млн. євро.

Передбачається, що ці гроші витрачатимуться на підтримку демократичного розвитку та розвитку ефективного управління, підтримку регуляторних реформ, зниження бідності і сприяння економічному зростанню.

Крім того, комісія запропонувала раді міністрів ЄС надати грант Молдові на макрофінансову підтримку в розмірі 45 млн. євро у 2007 і 2008 роках.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі проходить конференція донорів для Молдови.