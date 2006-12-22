ЄС не висловлює співчуття з приводу смерті Туркменбаші

10:04, 22 грудня 2006
Світ
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Порушено загальноприйняті позиції протоколу

Європейський Союз закликав нову владу Туркменістану відновлювати демократію в республіці й здійснювати правління згідно із законом, передає агентство Ассошіейтед Прес.

Як повідомляє агентство, не зважаючи на загальноприйняті позиції дипломатичного протоколу, в повідомленні, представленому комісаром із зовнішніх зв`язків Європейського Союзу Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР , не висловлюється співчуття з приводу смерті Туркменбаші.

"Ми сподіваємося, що Туркменістан знову встане на шлях демократії, як тільки новий лідер країни прийме повноваження", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за офіційною версією, Президент Туркменістану Сапармурат Ніязов помер 21 грудня вночі внаслідок раптової зупинки серця. Він очолював країну понад 20 років.

 

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