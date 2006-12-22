Зник особистий скарбник Туркменбаші

Експерт по Центральній Азії Аркадій Дубнов заявляє, що напередодні смерті Сапармурата Ніязова з Ашхабада зник його особистий скарбник Олександр Жадан.

"За інформацією, що є у мене, увечері напередодні смерті президента Ніязова з Ашхабада зник його особистий постільник Олександр Жадан, а разом з ним зникли дуже важливі документи", - сказав Дубнов у п`ятницю на прес-конференції в РІА Новости.

За словами експерта, Жадан за життя Туркменбаші контролював всі фінансові витрати президента.

Жадан займав пост заступника керівника справами апарату президента Туркменії і відповідав за забезпечення глави держави всім необхідним. Він вважався одним з найнепомітніших, але дуже впливових людей в оточенні Туркменбаші, і пропрацював разом з Ніязовим близько 20 років. Вони називали один одного по імені і були друзями.

Ніязов, що беззмінно правив в Туркменії більше 20 років, помер рано вранці 21 грудня через раптову зупинку серця. Він буде похований в неділю, 24 грудня, в селі Кипчак, в мавзолеї, спорудженому біля стін Мечеті духовності.

РИА Новости