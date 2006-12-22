Ющенко і Путін обговорили що робити з Придністров`ям

Президенти України і Росії Віктор ЮЩЕНКО і Володимир ПУТІН вважають, що є всі підстави відновити переговори з Придністровського конфлікту у форматі «5+2».

Про це на прес-конференції за результатами засідання міждержавної комісії «Ющенко-Путін» повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

За його словами, під час зустрічей обговорювались перспективи співпраці Росії і України на міжнародній арені. Зокрема йшлося про врегулювання Придністровського конфлікту.

«Я хотів би сказати, що за останні місяці, як ми вважаємо, є певний прогрес», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він нагадав, що вдалося запровадити митний режим, який максимально детінізує ситуацію на кордонах, з іншого боку вдалося відновити пасажирське сполучення між Росією, Україною, Придністров`ям, Молдовою.

«Ми вважаємо, що на сьогодні є всі підстави говорити про перспективи відновлення переговорного процесу «5+2» - це дуже важливо», - сказав Президент України.