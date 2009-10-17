Єврокомісія пропонує виділити Грузії 46 млн. євро

Єврокомісія пропонує виділити Грузії макрофінансову допомогу у розмірі 46 млн. євро, повідомили в прес-службі делегації Єврокомісії в Грузії. "Єврокомісія ухвалила попереднє рішення, яке запропонує Раді Євросоюзу виділити Грузії макрофінансову допомогу у розмірі 46 млн. євро", - повідомляє прес-служба.

Допомога буде виділена двома траншами, які згідно з попереднім планом повинні бути переказані в IV кварталі 2009 р. і в першій половині 2010 р. "Щодо цього питання вже були проведені консультації з Європарламентом", - повідомляє прес-служба, додаючи, що виділені 46 млн. євро - частина пакету 500-мільйонної допомоги європейського співтовариства Грузії для відродження і реабілітації економіки після подій в Південній Осетії в серпні 2008 р.

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