Бюджетний дефіцит США досяг рекордної позначки
Такий був одразу після Другої світової
На кінець 2009 фінансового року розмір бюджетного дефіциту США склав 1,417 трильйона доларів, тобто приблизно на 962 мільярди більше, ніж у 2008-му. Про це в п`ятницю повідомляє Agence France-Presse з посиланням на американський уряд.
Дефіцит становить приблизно 10 відсотків від валового внутрішнього продукту, що є найбільшим показником з 1945 року.
За офіційними даними, доходи бюджету в 2009 фінансовому році, який закінчився у вересні, склали 2,105 трильйона доларів, витрати - 3,522 трильйона. Проте, наголошують в уряді США, дефіцит 1,417 трильйона доларів - це дещо менше, ніж спрогнозований адміністрацією Барака Обами на початку року дефіцит у розмірі 1,58 трильйонів.
Як зазначається в спільній заяві міністра фінансів США Тімоті Гайтнера та голови бюджетного управління Пітера Орзага (Peter Orszag), дефіцит, що склався протягом 2009 року, багато в чому став результатом податкової і видаткової політики попереднього уряду, посиленої фінансово-економічною кризою.
"В умовах переходу від порятунку (економіки) до відновлення президент усвідомлює, що нам слід повернути націю на фінансово стійку дорогу", - підсумував Орзаг.
У серпні стало відомо, що бюджетне управління США підвищило прогноз дефіциту бюджету з 2010 по 2019 роки до дев`яти трильйонів доларів, нагадує Лента.ру. Як повідомлялося, причиною зростання дефіциту буде збільшення витрат на виведення економіки з кризи.