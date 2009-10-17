Бюджетний дефіцит США досяг рекордної позначки

На кінець 2009 фінансового року розмір бюджетного дефіциту США склав 1,417 трильйона доларів, тобто приблизно на 962 мільярди більше, ніж у 2008-му. Про це в п`ятницю повідомляє Agence France-Presse з посиланням на американський уряд.

Дефіцит становить приблизно 10 відсотків від валового внутрішнього продукту, що є найбільшим показником з 1945 року.

За офіційними даними, доходи бюджету в 2009 фінансовому році, який закінчився у вересні, склали 2,105 трильйона доларів, витрати - 3,522 трильйона. Проте, наголошують в уряді США, дефіцит 1,417 трильйона доларів - це дещо менше, ніж спрогнозований адміністрацією Барака Обами на початку року дефіцит у розмірі 1,58 трильйонів.

Як зазначається в спільній заяві міністра фінансів США Тімоті Гайтнера та голови бюджетного управління Пітера Орзага (Peter Orszag), дефіцит, що склався протягом 2009 року, багато в чому став результатом податкової і видаткової політики попереднього уряду, посиленої фінансово-економічною кризою.

"В умовах переходу від порятунку (економіки) до відновлення президент усвідомлює, що нам слід повернути націю на фінансово стійку дорогу", - підсумував Орзаг.

У серпні стало відомо, що бюджетне управління США підвищило прогноз дефіциту бюджету з 2010 по 2019 роки до дев`яти трильйонів доларів, нагадує Лента.ру. Як повідомлялося, причиною зростання дефіциту буде збільшення витрат на виведення економіки з кризи.