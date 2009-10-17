Чехію і Словаччину засипає снігом: є людські жертви

У Чехії і Словаччині тривають сильні снігопади, сьогодні представники правоохоронних органів повідомили про перші жертви холодів, що наступили передчасно для цієї пори року. Повідомляється про загибель двох чоловік, передає ІТАР-ТАСС.

Найбільш критична ситуація спостерігається в районі міста Поважська-Бистриця. Заметами засипані під`їзні шляхи до кількох населених пунктів, жителі яких практично відрізані від зовнішнього світу.

Снігопади супроводжуються поривами сильного вітру. Викорчувано тисячі дерев. Порвано лінії електропередач. Через припинення енергопостачання в Чеській Республіці без електрики досі залишаються 40 тис. сімей.

У деяких регіонах Чехії замети заввишки досягають одного метра. Снігопади стали причиною припинення залізничного сполучення у гірських районах країни.