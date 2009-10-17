У Франції при зіткненні літаків загинуло 4 людини

В результаті зіткнення двох туристичних літаків в небі на південному заході Франції загинуло четверо людей. Про це повідомила служба державного секретаря транспорту французького уряду. За штурвалом одного з літаків була жінка. Другим літаком керував пілот-чоловік. У цій машині знаходилися ще два пасажири.

Інцидент стався в районі міста Боже, департамент Приморська Шаранта. Причини й точні обставини того, що сталося, поки не з`ясовано. На місце події терміново виїхав державний секретар транспорту Домінік Бюссро.

Газета.ру