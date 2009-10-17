У Грузії «розкусили» нову тактику Росії

Міністр закордонних справ Грузії Григол ВАШАДЗЕ заявляє, що доходять «сигнали» про те, що Росія бажає розпочати переговори з Грузією, але це неможливо за існуючих умов, коли Москва утримує окупованими 20% території Грузії.

«Сигнали надходять, що (влада Росії) готова до розмови з нами для того, щоб на другий день побігти до Брюсселя або Вашингтона і доповісти просто: «Ми вже ведемо прямий діалог з грузинами, і для нас проблема знята», - заявив Г.ВАШАДЗЕ, передає Civil.Ge.

За словами міністра, тактика Росії полягає в тому, щоб нав`язати країні «нову реальність», що виникла після серпневої війни, і «розпочати переговори з іншими 80 відсотками Грузії з чистого аркуша».

«Жоден уряд Грузії, хто б не прийшов до влади, не має значення, ніколи не розпочне жодного діалогу з Росією, поки не буде проведено деокупацію наших окупованих території», - заявив Г.ВАШАДЗЕ.

«Прямий діалог нехай починає той, хто вирішив зрадити батьківщину», - заявив він.