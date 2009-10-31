Німеччина святкує 20-річчя падіння Берлінської стіни
10:56, 31 жовтня 2009Світ
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Приїдуть Горбачов, Коль та Буш-старший
У столиці Німеччини починаються урочистості з нагоди 20-річчя падіння Берлінської стіни.
На святкування до Берліна сьогодні приїдуть колишній Президент СРСР Михайло ГОРБАЧОВ, екс-президент США Джордж БУШ-страший і колишній канцлер Німеччини Гельмут КОЛЬ, які зіграли ключову роль у процесі об`єднання Німеччини, повідомляє радіо «Свобода».
Берлінську стіну – найвідоміший символ холодної війни – було зруйновано 9 листопада 1989 року.
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