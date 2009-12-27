В Індії 86-річного політика звільнили через сексуальний скандал

В Індії лідер Національного конгресу і представник президента країни в штаті Андхра-Прадеш Нараян Датт Тіварі пішов у відставку після того, як місцеві телеканали показали в ефірі 86-річного політика в ліжку з трьома жінками, повідомляє Reuters.

Тіварі заявив, що плівка була сфабрикована, проте Конгрес поставив йому вимогу піти у відставку.

На думку аналітиків, цей інцидент створить додаткові проблеми для правлячої партії. «Уряду доведеться дуже постаратися, щоб знайти нового керівника, який би був здатний підтримувати дисципліну і порядок в штаті Андхра-Прадеш», - заявили експерти.

Газета.ру